POLITICA ITALIA Comizi e liti a distanza: è l'inizio della campagna elettorale Da Pontida Salvini annuncia il congresso straordinario; l'associazione presidi replica a Meloni: "Mai visti studenti col burqa e tetto agli stranieri è inapplicabile"

E' stato un fine settimana di comizi e incontri, oggi pomeriggio anche il consiglio federale della Lega. Proposte, slogan, liti a distanza: è iniziata la campagna elettorale, anche se la data del voto è incerta. A Fenix, ritrovo annuale dei giovani di Fratelli d'Italia, la presidente del Consiglio annuncia un provvedimento per la scuola: un tetto agli studenti stranieri per classe e il divieto di burqa e niqab. L'associazione presidi replica dicendo che a scuola mai si sono visti studenti col burqa, che le classi con stranieri che non parlano italiano in tutta Italia sono mille su 300mila totali, che ci sono appositi corsi, e che pur esistendo già un tetto per gli stranieri, tramite circolare, questa è però rimasta inapplicata, poiché gli studenti non possono essere cacciati. Poi l'affondo a Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. Dal palco di Pontida, Matteo Salvini lancia il congresso straordinario, le cui modalità saranno definite nel consiglio federale che inizia alle 15: il presidente della Lombardia Attilio Fontana assicura che porterà le proprie idee, assieme a chi vuole un ritorno alle origini per la Lega.

Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio; Elly Schlein, segretaria Partito Democratico; Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle

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