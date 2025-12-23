CRONACA Commercio ittico in nero, maxi sequestro lungo la costa marchigiana Operazione “Fuori Quota” della Guardia di Finanza: smantellato un sistema illecito che aggirava quote di pesca e tracciabilità. Sequestrati 4,5 tonnellate di pesce e reti illegali, sanzioni per 28mila euro.

Commercio ittico in nero, maxi sequestro lungo la costa marchigiana.

Un articolato sistema di commercio parallelo in nero di prodotto ittico è stato scoperto dai finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona nell’ambito dell’operazione denominata “Fuori Quota”. Le indagini hanno fatto emergere un meccanismo consolidato con cui venivano sistematicamente aggirate le normative del settore: il pescato eccedente le quote consentite veniva privato della tracciabilità e immesso sul mercato senza documentazione fiscale, con l’obiettivo di massimizzare profitti illeciti.

Nel corso di 11 interventi mirati, effettuati nei porti di Ancona, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio, Civitanova Marche, Fano e Senigallia, le Fiamme Gialle hanno sequestrato 4.500 chilogrammi di prodotto ittico e oltre due chilometri di reti da pesca posizionate illegalmente. L’attività investigativa, condotta d’iniziativa e spesso in sinergia con le Capitanerie di Porto e le Aziende Sanitarie Territoriali, si è sviluppata attraverso controlli quotidiani, anche notturni, intensificati nelle ultime settimane in vista delle festività natalizie.

Gli accertamenti hanno portato alla luce una pratica che, oltre a configurare una grave forma di evasione fiscale, rappresenta una minaccia diretta alla sostenibilità della risorsa marina e alla sicurezza alimentare, poiché priva i consumatori delle garanzie igienico-sanitarie lungo tutta la filiera. In particolare sono stati individuati 3.800 kg di vongole pescate oltre i limiti consentiti e 700 chili di prodotto ittico, tra cui tonno rosso, completamente privo di tracciabilità. Se immesso sul mercato, il pescato avrebbe generato un guadagno illecito superiore ai 49mila euro. Le violazioni hanno portato a sanzioni amministrative per 28mila euro nei confronti di nove operatori professionali e di un pescatore sportivo.

L’operazione si è conclusa con un significativo gesto di valore sociale: le vongole sequestrate sono state rigettate in mare per favorire il ripopolamento dell’ecosistema, mentre il restante pescato, dichiarato idoneo al consumo dall’Ast, è stato donato alla Caritas Diocesana di Ancona, trasformando un’attività repressiva in un’occasione concreta di solidarietà.

