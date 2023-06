Commissario alla ricostruzione, c'è l'intesa su Figliuolo

Francesco Paolo Figliuolo, 61 anni, attuale capo del Comando operativo di vertice interforze, è stato Commissario straordinario per l'emergenza Covid da marzo 2021 a marzo 2022. La scelta del generale, mirata a superare le polemiche scaturire dal no del centrodesta all'attuale Presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, va contro la prassi; fino ad oggi, dal disastro del Ponte Morandi ai terremoti, sono stati i Governatori a ricoprire anche la carica di Commissario straordinario.

La partita, tutta politica, dai nomi si allarga anche ai fondi per la ricostruzione. La maggioranza sembra voler ingaggiare una sfida con le opposizioni anche sulla lista delle cose da fare.

Secondo le stime rese note dall'Emilia Romagna sono necessari, per risarcimenti e ricostruzione, 1,9 miliardi di euro. Attualmente da Roma sono arrivati solo 30 milioni. Gli interventi da eseguire sarebbero oltre 6mila. Bisogna, quindi, fare di più e in fretta - questo chiedono gli enti locali al governo - e una contrapposizione tra istituzioni sarebbe un pessimo viatico per il nuovo commissario.

