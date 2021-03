Commissario Figliuolo: 'Basta buttare dosi, chi passa va vaccinato'

E' il momento della svolta o perderemo tutto, gli italiani devono essere straordinari". E' l'appello del commissario all'emergenza Covid-19 Francesco Figliuolo all'indomani della presentazione del nuovo piano vaccinale e alla vigilia dell'entrata in vigore del decreto Draghi. Mezza Italia è da oggi in zona rossa, otto studenti su dieci in didattica a distanza e il governo punta sull'aumento delle vaccinazioni per uscire dall'emergenza pandemia. "Dobbiamo accelerare, a settembre dobbiamo arrivare all'80% di italiani vaccinati", ha ribadito Figliuolo ieri sera in tv. Ieri vittime in calo, ma sale il tasso di positività: 7,78%.







"Voglio approfondire la questione delle dosi buttate. Bisogna utilizzare il buonsenso: se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzarlo bene, altrimenti si va su classi vicine o sennò su chiunque passa va vaccinato; questo bisogna fare". Così il commissario Francesco Figliuolo a Che Tempo Che Fa su Rai Tre.