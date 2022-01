Commissario Figliuolo: "Siamo al plateau della curva e va in discesa"

Secondo il commissario per l'emergenza Covid Figliuolo, “siamo al plateau della curva per la variante Omicron e va in discesa”. Per i dati dell'Agenas, agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la percentuale di posti occupati da pazienti nei reparti di area non critica è ferma al 30% ma cresce in 11 Regioni tra cui l'Emilia Romagna; cala nelle Marche mentre in Veneto è stabile. Dal 13 al 20 gennaio inoltre, oltre 1.600 pazienti Covid hanno ricevuto una prescrizione di molnupiravir, la cosiddetta “pillola anti-Covid”, secondo il monitoraggio effettuato da Aifa.

I tabaccai sono sul piede di guerra per essere stati inclusi nelle attività che devono richiedere il Green pass, e minacciano sciopero. Scende sotto 80mila l'incremento odierno (77.696), in virtù del minor numero di tamponi della domenica (519.293). Terapie intensive stabili ma 235 ricoveri ordinari in più; 352 le vittime.

In Emilia-Romagna oltre 14mila nuovi positivi (14.719); salgono di 83 i ricoverati non gravi, calano di 4 le terapie intensive, ma i decessi sono tanti, 40, di cui 7 in provincia di Rimini (quattro uomini di 68, 77, 84, 91 anni e tre donne di cui due di 74 anni e una di 84), e dove i casi in più sono 1.147.

E mentre oggi in Francia è entrato in vigore il super Green pass, obbligatorio per bar e ristoranti, mezzi pubblici, ma non per partecipare ai comizi elettorali, le proteste no vax infuriano, a Bruxelles scontri con la polizia, coi manifestanti che hanno provocato danni, dato fuoco ai cassonetti e lanciato oggetti verso i veicoli delle forze dell'ordine. Anche a Washington manifestazione nazionale con 20mila persone in corteo, tutte senza mascherina.