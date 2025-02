POLITICA ITALIA Commissione Covid, Fratelli d'Italia: "A inizio pandemia importate mascherine inidonee e pericolose" Alla Camera il partito di maggioranza vuole portare alla ribalta quanto sta emergendo nel corso dei lavori

Il Senato approva in via definitiva il decreto Cultura. Si affida così al ministero il compito di adottare un nuovo piano, chiamato “Piano Olivetti per la cultura”, per favorire lo sviluppo e la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e svantaggiate, oltre a valorizzare le biblioteche, l'editoria libraria, gli archivi e gli istituti storici e culturali. “Una grandissima boccata d'ossigeno per la filiera dell'editoria” ha commentato il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Il caso spionaggio, con lo spyware prodotto dall'azienda israeliana Paragon, al centro di una conferenza di Federazione della Stampa e Ordine dei giornalisti, che presentano denuncia contro ignoti, mentre Luca Casarini, della Ong Mediterranea, ha rivelato di essere stato spiato già da un anno. Alla Camera invece Fratelli d'Italia parla dei lavori della commissione Covid, nel corso delle audizioni emerso che all'inizio della pandemia sarebbero state importate mascherine non idonee, dice il deputato Filini. Di vaccini non si parla in questa commissione, ha puntualizzato il capogruppo al Senato Malan, le cui posizioni, sul tema, sono note.

Nel video gli interventi di Francesco Filini, deputato Fratelli d'Italia, e di Lucio Malan, capogruppo senatori Fratelli d'Italia

