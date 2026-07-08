Commissione Covid, gli animi si scaldano: Conte chiede le dimissioni del presidente Lisei

Volano scintille nella commissione di inchiesta sul Covid, durante l'audizione di Riccardo Fraccaro, che all'epoca della pandemia era sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Si scaldano gli animi in commissione Covid, dove Fratelli d'Italia insiste sulla partita di mascherine non idonee e falsamente marcate, “che potrebbero – è la tesi della deputata Buonguerrieri - aver cagionato un danno a medici, operatori sanitari, forze dell'ordine cui queste mascherine farlocche venivano destinate, senza contare il danno erariale”. Il senatore Patuanelli, M5S, pone una domanda all'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Giuseppe Conte attacca il presidente Lisei, Fratelli d'Italia, accusandolo di “protervia istituzionale”, per il fatto di aver delegato a consulenti di parte, nominati dalla destra, gli interrogatori dei testimoni, e ne chiede le dimissioni, poi si rivolge ai commissari di maggioranza.

Nel video gli interventi di Stefano Patuanelli, senatore Movimento 5 Stelle, e di Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle







