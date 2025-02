Commissione Covid, malumore di Forza Italia dopo la conferenza di Fratelli d'Italia

La corrispondenza di Francesca Biliotti

Alla Camera Fratelli d'Italia riporta quanto emerso nelle audizioni della commissione Covid: nel mirino l'allora commissario Arcuri che avrebbe acquistato mascherine non regolamentari. La conferenza crea però tensioni in maggioranza, Forza Italia si dice sorpresa da questa iniziativa, “che tra l'altro – scrivono in un comunicato Ronzulli, Benigni e Patriarca – commenta l'andamento dei lavori come già accertati e conclusivi, mentre questa non è una commissione d'inchiesta – ricordano – ed è chiamata a svolgere uno sguardo obiettivo, e solo alla fine dei lavori, dopo accurata riflessione, ad approvare una relazione”. E mentre in Consiglio dei ministri viene approvato il decreto Pa, che aumenterà le dotazioni organiche, ad esempio agli Interni andranno 200 unità in più, il vice presidente del Consiglio insiste sulla rottamazione delle cartelle. Altra conferenza alla Camera, stavolta di Alleanza Verdi-Sinistra, che annuncia di sostenere una campagna per 5 sì agli altrettanti referendum su cui si voterà la prossima primavera.

Nel video le interviste a Alice Buonguerrieri, deputata Fratelli d'Italia; Matteo Salvini, ministro dei Trasporti; Nicola Fratoianni, deputato Alleanza Verdi-Sinistra