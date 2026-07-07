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Commissione di vigilanza Rai, è di nuovo scontro

L'opposizione non nominerà nuovi commissari, come chiedono i presidenti di Senato e Camera

di Francesca Biliotti
7 lug 2026

I presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, intervengono per chiedere ai partiti di indicare entro domani, 8 luglio, i nuovi membri della commissione di Vigilanza Rai per la sua “ricostituzione”, dopo l'azzeramento della scorsa settimana con le dimissioni dei componenti di opposizione, e poi anche di maggioranza. Ma le opposizioni non ci stanno, spiega uno degli ex membri. In mattinata flash mob a Largo Argentina contro la riforma sui concorsi universitari: la riforma in discussione alla Camera cancella il merito, dicono, e mette a rischio la qualità stessa delle nostre università. 

Nel video le interviste a Angelo Bonelli, deputato Alleanza Verdi-Sinistra; Stefania Flore, avvocata e ricercatrice universitaria




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