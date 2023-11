POLITICA ITALIA Commissione europea sblocca la quarta rata del Pnrr da 16,5 miliardi Resta aspro il confronto tra governo e sindacati sulla manovra. Alla Camera due ratifiche su San Marino

La Commissione Europea ha dato via libera alla quarta richiesta di pagamento del Piano di ripresa e resilienza. Le pensioni al centro del confronto sulla manovra di bilancio tra governo e sindacati, durato oltre tre ore a Palazzo Chigi, ma al termine i rappresentanti dei lavoratori restano critici. Via libera infine, in Commissione alla Camera, a due ratifiche che riguardano San Marino.

Nel video l'intervento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e le interviste a Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil; Maurizio Landini, segretario generale Cgil; Simone Billi, deputato Lega

