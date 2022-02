TELEFONIA MOBILE Compagnia telefonica chiude SIM card a utente, "Il sistema è ingovernabile"

"Abbiamo completato la tua richiesta di disattivazione. Nelle prossime ore questa SIM sarà disattivata”. Questo è l'sms inviato da una nota compagnia telefonica mobile a un utente. Peccato che non c'era nessuna richiesta di disdetta pendente. È quanto accaduto nella mattinata di ieri ad un ragazzo del Pesarese che racconta la sua disavventura: "Il numero, attivato due anni fa e utilizzato anche per lavoro, è stato chiuso in poche ore creandomi forti disagi. Il numero era associato alla banca, alle e-mail, alle app istituzionali, all'inps, all'agenzia delle entrate e connesso a molti altri servizi".



Il cliente, sempre in regola con i pagamenti dell'offerta legata a quel numero, quando ha chiesto spiegazioni all'amministrazione italiana dell'azienda, riferisce che "la prima operatrice ha chiuso il telefono. La seconda, prima ha suggerito di effettuare la portabilità del numero, dimostrando incompetenza per il fatto che i numeri cessati non possono essere trasferiti ad altro operatore". Successivamente, continua il ragazzo, "con fare di chi non sapeva cosa stesse dicendo", l'operatrice ha dichiarato: "Capita! Il sistema delle volte impazzisce. È ingovernabile”.

Una risposta tale, genera spontaneamente delle preoccupazioni sulla sicurezza. Il cliente riferisce: "È inquietante pensare che un'azienda che fattura miliardi abbia un sistema ingovernabile, come se fosse posseduto, e non si possa permettere un'architettura fatta come si deve sul fronte della sicurezza e della gestione. Penso invece che non sia stata colpa delle macchine. A mio avviso in amministrazione c'è qualcuno che ha commesso un errore umano e non l'ha voluto riconoscere. Un numero telefonico con annessa un'offerta non può essere chiuso dal nulla. Dentro la SIM c'era anche del credito in denaro che non potrò recuperare".

L'utente, che farà presente l'accaduto alla Codacons, ha deciso di scegliere un'altra compagnia telefonica "a causa del danno ricevuto e dell'incapacità di dialogo e di controllo dimostrate".

