RIMINI Compagno violento (e recidivo) incastrato dalle intercettazioni: la Polizia lo arresta in flagrante Un 34enne di origine sudamericana è stato arrestato all'alba mentre stava aggredendo la compagna. Per lei tumefazioni al volto e alle braccia con 20 giorni di prognosi. Indagine partita da una collega di lavoro

Compagno violento (e recidivo) incastrato dalle intercettazioni: la Polizia lo arresta in flagrante.

Un 34enne di origine sudamericana è stato arrestato in flagranza all'alba di oggi per maltrattamenti e lesioni ai danni della compagna, colpita ripetutamente al volto e su più parti del corpo dopo il rientro dell'uomo a casa intorno alle cinque del mattino. L'indagine era partita all'inizio del mese da una segnalazione di una collega di lavoro della vittima, che aveva riferito alla Squadra Mobile delle violenze subite dalla donna.

Nonostante i tentativi del personale specializzato di avvicinarsi alla vittima, quest'ultima aveva categoricamente rifiutato di sporgere denuncia, di fornire informazioni sull'accaduto e di essere inserita in una struttura protetta. Gli investigatori, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno allora raccolto le dichiarazioni di colleghi, amici e vicini di casa, costruendo un quadro indiziario solido che ha portato all'attivazione di intercettazioni monitorate senza interruzione.

All'alba di oggi le intercettazioni hanno confermato le ipotesi investigative: l'uomo, rincasando, ha aggredito la compagna prima verbalmente — minacciandola anche di morte — e poi fisicamente. Il personale della Squadra Mobile e dell'UPGSP, già in ascolto, è intervenuto immediatamente bloccando l'aggressione. La donna, con evidenti tumefazioni al volto e alle braccia, è stata accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Rimini, dove è stata refertata con una prognosi di 20 giorni. L'arrestato, già noto alle forze dell'ordine per precedenti condotte maltrattanti nei confronti della stessa compagna, è stato tradotto alla Casa Circondariale di Rimini a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

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