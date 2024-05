Completato il sottopasso ciclo pedonale di via della Fiera: apre sabato

Sabato 18 maggio è prevista l’apertura del sottopasso ciclo pedonale di via della Fiera, uno degli interventi che interessano la Statale 16, compattando la città tra mare e monte dell’Adriatica. L’intervento ha riguardato in particolare la realizzazione di un sottopasso scatolare di attraversamento della Statale 16, per una lunghezza di 16,40 metri, con rampe di accesso (due sul lato monte della S.S. 16 e una sul lato mare), all’altezza della rotatoria tra la Statale 16, via della Fiera e via della Grotta Rossa.

Un’opera che ha lo scopo di migliorare il collegamento tra le zone urbanizzate, salvaguardando la sicurezza dei cittadini. In queste ore si stanno smontando tutte le reti del cantiere e si sta provvedendo alla pulizia finale, per chiudere il lavoro e consegnare il nuovo sottopasso ciclo pedonale ai cittadini.

L’apertura è prevista per domani, quando si potrà attraversare, con la bici o a piedi, la statale in totale sicurezza.