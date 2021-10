ELEZIONI Comunali 2021: il centrosinistra trionfa a Roma, Torino e in altri sei capoluoghi Vittoria anche a Cattolica con Franca Foronchi che batte il sindaco uscente Mariano Gennari

Trionfo del centrosinistra anche al secondo turno delle elezioni comunali in Italia con otto città capoluogo di provincia conquistate su 10 ai ballottaggi. A Roma vince Roberto Gualtieri con il 60,13% di voti contro il candidato di centrodestra Enrico Michetti: “Ringrazio chi ha lavorato con me in questi mesi – sottolinea Gualtieri – sarò il sindaco di tutti”.

Centrosinistra che conquista anche Torino con Stefano Lo Russo che batte, con quasi il 60% dei voti, il candidato di centrodestra Paolo Damilano. Vittoria del centrosinistra anche in Emilia Romagna; a Cattolica Franca Foronchi sorpassa con poco meno del 64% dei voti il sindaco uscente, del Movimento 5 Stelle, Mariano Gennari. Nel resto d'Italia rimangono invece al centrodestra Trieste e Benevento.

Nel servizio l'intervista a Roberto Gualtieri (Sindaco di Roma)

