Comunali: affluenza al 68,80% nella Provincia di Rimini. Confermato il sindaco di Pennabilli. Medici vince a Sassofetrio.

Si sono chiusi alle 15.00 i seggi per le elezioni amministrative nei comuni interessati dal voto in provincia di Rimini. Oltre al capoluogo si è votato a Cattolica, Montescudo-Montecolombo, Novafeltria, Pennabilli e Sassofeltrio per eleggere il nuovo sindaco.

L'affluenza alle 15 in regione è al 57,84: la Provincia con l'affluenza maggiore Rimini con il 68,80. Per quel che riguarda invece l'affluenza a livello Comunale: Rimini è al 55,59, Cattolica al 53.06%, Novafeltria al 61.46%, Pennabilli al 70.26%, Montescudo - Monte Colombo al 47,10 e Sassofeltrio al 66.24%.

A livello nazionale, in Italia l'affluenza registrata è al 59,91%.

Il primo risultato definitivo arriva da Pennabilli dove Mauro Giannini è stato confermato sindaco con il 67,29%.

A stretto giro arriva anche il risultato definitivo di Sassofeltrio, comune da poco entrato in Emilia-Romagna: Fabio Medici di "Insieme si può" vince col 51,97% contro il sindaco uscente Bruno Ciucci.

