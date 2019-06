Comunali: affluenza in calo, alle 12, a Forlì e Cesena

Giornata di ballottaggi, oggi, in 136 Comuni italiani; con circa 3 milioni e 650.000 elettori chiamati ad eleggere sindaci e consigli comunali. Si tratta del secondo turno, nelle città con più di 15.000 abitanti, dove, nella tornata del 26 maggio, nessuno dei candidati aveva raggiunto la maggioranza assoluta. I seggi saranno aperti fino alle 23. In Emilia-Romagna la sfida riguarda 13 Comuni, con poco più di 600.000 persone chiamate alle urne. Grande attesa, per i ballottaggi, a Forlì e Cesena: con in vantaggio liste rispettivamente di centrodestra e centrosinistra. Alle 12, a Forlì, l'affluenza era del 21,6%; contro il 24,31 del primo turno. Registrato un calo, alla stessa ora, anche a Cesena: 21,43%; contro il 23,78 del 26 maggio. Si vota anche a Savignano sul Rubicone.