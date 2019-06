Comunali: affluenza in calo anche alle 19

Giornata di ballottaggi, oggi, in 136 Comuni italiani; con circa 3 milioni e 650.000 elettori chiamati ad eleggere sindaci e consigli comunali. Si tratta del secondo turno, nelle città con più di 15.000 abitanti, dove, nella tornata del 26 maggio, nessuno dei candidati aveva raggiunto la maggioranza assoluta. I seggi saranno aperti fino alle 23. In Emilia-Romagna la sfida riguarda 13 Comuni, con poco più di 600.000 persone chiamate alle urne. Grande attesa, per i ballottaggi, a Forlì e Cesena: con in vantaggio liste rispettivamente di centrodestra e centrosinistra.

Alle 19 affluenza in Regione al 48,65%, in flessione rispetto al primo turno quando, alla stessa ora, aveva votato il 58,21 degli aventi diritto. Nella Provincia di Forlì-Cesena affluenza al 40,15% rispetto al 56,63% del primo turno.

Nello specifico a Forlì ha votato il 41.97% degli aventi diritto, mentre a Cesena il 59,44. Si votava anche a Savignano sul Rubicone dove l'affluenza è stata del 40,15%.