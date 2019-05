Comunali: alle 14 il via allo scrutinio. Diverse le sfide nel Riminese

In Italia, come è noto, si votava anche per le Regionali in Piemonte – dove appare pressoché scontata l'elezione del candidato del Centrodestra Alberto Cirio -, e per il rinnovo delle amministrazioni locali in 3.800 Comuni: tornata, quest'ultima, che ha coinvolto circa 16 milioni di cittadini. Gli scrutini inizieranno alle 14. Si prevede una forte affermazione, anche in questo caso, dei candidati della Lega. Per le Comunali, nella Provincia di Rimini, si è votato a Santarcangelo, Bellaria, Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano ed altri centri minori. Hanno già virtualmente il proprio Sindaco Casteldelci, Maiolo e Talamello, dove si presentavano liste uniche. L'unica incognita, in questo caso, è il raggiungimento del quorum. Partita importante, nelle Marche, a Pesaro; con Matteo Ricci – del PD – alla ricerca di una riconferma. In città, tuttavia, il Carroccio – nel voto europeo – ha sfiorato il 32%; a seguire il Partito Democratico, di poco sotto il 30%.