Comunali: in Emilia Romagna al voto in due milioni in 226 Comuni.

Oltre due milioni di elettori, in Emilia-Romagna, sabato e domenica saranno chiamati alle urne per votare, oltre che per le elezioni europee, anche per il rinnovo dei sindaci e dei consigli in 226 Comuni. Si vota in cinque capoluoghi di provincia (Modena, Reggio Emilia, Forlì, Cesena e Ferrara) e in altri 30 Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, ovvero quelli in cui, nel caso nessun candidato riesca a raggiungere il 50% dei voti al primo turno, si renderà necessario un ballottaggio fra i due candidati più votati sabato 22 e domenica 23 giugno.

Negli altri 191 Comuni più piccoli, invece, il turno è unico e sarà eletto sindaco il candidato che prenderà il maggior numero di voti indipendentemente dalla percentuale. Oltre ai cinque capoluoghi, i Comuni superiori ai 15mila abitanti nei quali si vota sono Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Medicina, Molinella, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Valsamoggia, Zola Predosa (Bologna), Argenta, Copparo (Ferrara), Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena), Carpi, Castelfranco Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Mirandola, Nonantola, Sassuolo, Soliera (Modena), Fidenza (Parma), Alfonsine, Cervia, Lugo (Ravenna) Casalgrande, Scandiano (Reggio Emilia), Bellaria-Igea Marina e Santarcangelo (Rimini).

