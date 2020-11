Comunali: Petitti lancia sua candidatura a sindaco Rimini

Comunali: Petitti lancia sua candidatura a sindaco Rimini.

Attesa il prossimo anno dalle elezioni amministrative - che incoroneranno il successore di Andrea Gnassi già protagonista di due mandati - Rimini scopre il primo candidato alla carica di sindaco: si tratta di Emma Petitti, esponente del Pd - come il primo cittadino uscente - e attuale presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna. "Ho deciso di mettere la mia esperienza politica a disposizione della comunità del Partito Democratico, del centrosinistra e della città di Rimini, per le prossime elezioni amministrative - scrive - un'esperienza acquisita in questi anni in Parlamento e al Governo della nostra Regione al fianco di Stefano Bonaccini".

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



D'altronde, prosegue Petitti, "anche in passato ho deciso di assumermi la responsabilità delle scelte, senza attendere i riti della politica. Non è più tempo. Ci vuole coraggio - scandisce - chiarezza ed iniziativa personale. La politica, come dice Easton, è 'assegnazione imperativa di valori alla società, un sistema di interazioni e non un'organizzazione'".

Una candidatura che ha stupito anche gli stessi esponenti del Pd, il segretario provinciale, parla di decisione presa "senza avvisare me, dice Filippo Sacchetti, né la segreteria regionale del partito, né il presidente Stefano Bonaccini. La Lega ne chiede le dimissioni da presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna per correttezza istituzionale"

I più letti della settimana: