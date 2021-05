PRIMARIE PD Comunali: Rimini, Gnassi "Sarò sindaco fino a ultimo giorno"

Una "aberrazione istituzionale chi chiede di fermare progetti". Si fa infuocata la situazione all'interno del Partito Democratico riminese alle prese con le sempre più probabili primarie, tra i candidati sindaco per il centrosinistra Emma Petitti e Jamil Sadegholvaad, in vista delle amministrative di ottobre. L'ultimo a prendere la parola è stato l'attuale sindaco, Andrea Gnassi, che ha voluto rispondere in questo ad alcuni esponenti del gruppo consiliare del Pd per i quali "l'attività amministrativa si ferma ora". Come ha riportato il primo cittadino stesso, per i consiglieri "non si tocca più nulla, si rimane fermi, immobili e visto che ci saranno probabilmente le primarie, le delibere che devono essere portate in consiglio vanno sottoposte preventivamente e per approvazione ai candidati delle primarie stesse".

Condizione intollerabile per Gnassi: "siamo ben oltre i confini dell'inopportunità, ho forti dubbi che una cosa del genere rientri anche nei limiti della liceità. Un'aberrazione istituzionale". Le istituzioni, ha aggiunto il sindaco, "rispondono a tutti i cittadini. Tutti! Mai solo a una parte", altrimenti "sono ostaggio delle lotte di correnti". Il primo cittadino ha parlato di una "degenerazione che neanche il 'mi vergogno' di Zingaretti basterebbe a definire". E dunque, "nei prossimi cinque mesi quindi porterò in consiglio comunale i progetti e le delibere utili allo sviluppo della comunità".



