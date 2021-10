DENUNCIA Comune di Coriano contro vandali di via Caduti di Nassirya

Il Comune di Coriano ha sporto denuncia alle autorità competenti per quanto avvenuto in via Caduti di Nassirya a S. Andrea in Besanigo la scorsa settimana, dove ignoti hanno rimosso parte del dissuasore e un cartello stradale per gettarli in un campo in via Raibano. "Un gesto punibile dalla legge, ricorda l'amministrazione, e verranno messe in campo tutte le azioni per risalire ai responsabili dell'atto vandalico". Stigmatizza soprattutto il gesto sconsiderato, visto anche le gravi conseguenze che la rimozione di segnaletica può avere; strumenti necessari a salvaguardare la sicurezza dei cittadini, che spesso segnalano la criticità di tratti di strada percorsi a velocità troppo elevate.

