Comune e associazioni consumatori insieme per sostenere cittadini e imprese sul rincaro bollette.

La crisi energetica è peggiorata con l’aumento di gas ed energia elettrica. Il Comune di Rimini, Federconsumatori, Adoc e Adiconsum hanno quindi deciso di promuovere una campagna di sensibilizzazione con dépliant e manifesti per cercare di sostenere le famiglie, i cittadini e le imprese in difficoltà e per portare a conoscenza le vecchie e le nuove regole in materia di tariffe, bonus e rateizzazioni delle bollette. Per richiedere i bonus energia (acqua, luce e gas), gli utenti devono avere un ISEE famigliare inferiore a 8.165 euro. Per ottenere il bonus è sufficiente rivolgersi presso un CAAF per la compilazione dell'ISEE. Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) chiarisce che la rateizzazione non è automatica, ma va richiesta dall’utente. È prevista inoltre la proroga del mercato tutelato fino al 31 dicembre 2023, dei contratti di maggiore tutela, cioè con tariffe amministrate dall’Autorità per l’energia.

