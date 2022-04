La Giunta comunale di Santarcangelo di Romagna conferma la gestione degli spazi dell’ex cava a margine del fiume Marecchia all’associazione Mutonia fino al 2039. La sindaca Alice Parma afferma: “Il parco di Mutonia è un luogo unico in Italia e in Europa, un’esperienza di riqualificazione del territorio e di riappropriazione degli spazi caratterizzata da una forte spinta al riuso, al rispetto dell’ambiente, all’arte e alla collettività”.