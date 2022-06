SENATO Comunicazioni di Draghi: governo alla prova su Ucraina

Comunicazioni di Draghi: governo alla prova su Ucraina.

Il governo alla prova in Parlamento sull'Ucraina. Oggi le comunicazioni di Mario Draghi al Senato sul Consiglio europeo di giovedì, poi il voto sulle risoluzioni. Stamattina, dopo le sei ore di riunione di ieri con il governo, la maggioranza cercherà l'intesa. Tutti i partiti si dicono convinti che si riuscirà a chiudere l'accordo che rimane appeso, al momento, al tipo di riferimento normativo da accompagnare all'impegno del governo a rendere partecipi le Camere delle scelte legate alla crisi in Ucraina.

Intanto arriva l'appello del presidente ucraino perchè non si spenga l'attenzione al conflitto. "Più dura la guerra, più è difficile competere per l'attenzione di centinaia di milioni di persone in diversi Paesi. Ma farò tutto il possibile affinché l'attenzione sull'Ucraina non si affievolisca", ha detto Volodymyr Zelensky citato da Ukrinform. "Le forze di invasione russe continuano a bombardare le città ucraine, il che dimostra che la Russia è un male che può essere fermato solo sul campo di battaglia", ha aggiunto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: