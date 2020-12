Comunità di Sant'Egidio: "A causa della pandemia 5 milioni di italiani vivono nella povertà assoluta"

Nel video gli interventi di Marco Impagliazzo, presidente Comunità di Sant'Egidio

La Comunità di Sant’Egidio ha presentato la nuova Guida per i poveri, per chi non ha casa né cibo ogni giorno, poveri che la pandemia ha drasticamente aumentato. Una guida fatta dai volontari e da normali cittadini, ma anche dagli stessi che vivono per strada, e segnalano dove si può trovare un pasto caldo, o fare una doccia per ripulirsi. Al momento la guida riguarda Roma, ma l'obiettivo, spiega Marco Impagliazzo, presidente della Comunità, è farla anche per altre città. I dati intanto, dicono che le persone povere sono aumentate per effetto della pandemia. I più colpiti sono i lavoratori dei settori del turismo e dello spettacolo, che da un giorno all'altro si sono ritrovati senza la possibilità di continuare le proprie attività. Non c'è solo il problema dei pasti, ma soprattutto quello dei posti letto: tutto è diventato più difficile per i senza dimora, ha continuato Impagliazzo, i posti disponibili sono diminuiti a causa del distanziamento, ma il Comune di Roma non ne ha creati di nuovi, e per l'emergenza freddo non c'è ancora un piano concreto. L'appello è per la Prefettura.





