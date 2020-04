SOLIDARIETÀ Comunità islamica di Rimini dona 5mila euro all'ospedale Infermi

Comunità islamica di Rimini dona 5mila euro all'ospedale Infermi.

L'associazione della Comunità islamica di Rimini – specificamente il centro islamico di via Emilia - ha donato 5mila euro all'ospedale Infermi di Rimini per fare fronte all'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus. La somma – viene riferito - è stata raccolta tra i musulmani di Rimini, comune e provincia, in un'iniziativa volta a confermare la piena appartenenza al territorio. In tanti hanno voluto contribuire anche con piccole somme.



I più letti della settimana: