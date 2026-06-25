RIMINI Con il drone senza patentino nella Notte Rosa a Rimini, denunciato dalla polizia Un pilota professionale di droni che, per conto di un'azienda, doveva raccogliere documentazione video-fotografica è stato multato e denunciato dalla polizia di Stato

Con il drone senza patentino nella Notte Rosa a Rimini, denunciato dalla polizia.

Ha fatto volare un drone sulla folla in piazzale Fellini a Rimini durante i concerti della Notte Rosa, senza i permessi e senza patentino. Per questo motivo è stato multato e denunciato dalla polizia di Stato un pilota professionale di droni che, per conto di un'azienda, doveva raccogliere documentazione video-fotografica in Piazzale Fellini ha fatto volare sulla folla un piccolo drone nonostante per ragioni di sicurezza vi sia in vigore il divieto assoluto di sorvolo sugli assembramenti di persone.

Il pilota di droni è stato sorpreso sul fatto dagli agenti mentre nascosto in una zona buia tra i camion della logistica del concerto manovrava il dispositivo. Da quanto emerso, l'uomo, regolarmente dipendente di una società che si occupa di raccogliere riprese video-fotografiche di questo tipo in maniera professionale, per conto di committenti, anche istituzionali, non era in possesso di un regolare patentino per la guida del velivolo, obbligatorio anche per i droni di piccole dimensioni per chi, come lui, svolge questa attività in maniera professionale.

Per cui è stato denunciato e sanzionato amministrativamente. Sono in corso accertamenti volti alla verifica circa la sussistenza di eventuali, ulteriori responsabilità per il datore di lavoro e per il committente delle immagini.

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