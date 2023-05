CRONACA Con l'auto nel porto canale di Rimini, salvataggio eroico di un ex bagnino Nell'abitacolo un 25enne che probabilmente ha tentato l'estremo gesto

Salvataggio eroico, nella tarda di serata di ieri, al porto canale di Rimini. Un 40enne ex bagnino di salvataggio, racconta Tommaso Torri di Rimini Today, stava passeggiando in piazzale Boscovich quando ha sentito un tonfo in acqua. Raggiunto il canale, ha visto una Lancia Ypsilon galleggiare in mare e all'interno una persona che, con ogni probabilità, voleva farla finita. Immediato il tuffo in acqua dove l'uomo, non senza difficoltà, è riuscito ad aprire la portiera dell'auto e portare il conducente sul molo. Si è poi scoperto essere un giovane di 25 anni. Intanto i passanti avevano allertato le autorità. Sul posto sono giunti i mezzi del 118, i vigili del fuoco coi sommozzatori, la polizia di Stato e i militari della Capitaneria di Porto. Il giovane è stato affidato alle cure dei sanitari.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: