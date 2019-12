Con la fanfara in un centro storico in festa, si è conclusa la pre adunata nazionale degli Alpini

L'appuntamento è per maggio, ma intanto la pre adunata degli Alpini è stata una festa tra San Marino e Rimini. In mattinata si è conclusa con l’alzabandiera all’Arco d’Augusto la sfilata con fanfara per le vie del centro storico rivierasco. Una vera e propria festa cittadina che, tra canti e fanfara, ha coinvolto le tante persone che affollavano il centro pieno di bandiere tricolori a sventolare lungo il percorso. A piazza Ferrari gli Alpini si sono fermati davanti al Monumento dedicato ai Caduti riminesi nella Grande guerra; hanno poi attraversato il Ponte di Tiberio per concludere la giornata nella piazza sull’acqua del Parco Marecchia, dove i rappresentanti delle Istituzioni c'era l’assessore Mattia Morolli e degli Alpini si sono dati appuntamenti per la vera e propria adunata nazionale del 2020.