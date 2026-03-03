Con la guerra schizzano i prezzi dei carburanti, l'allarme di Federconsumatori: "Aumenti inauditi, spropositati”

Con benzina e diesel ai massimi e rincari che, secondo le stime, pesano fino a quasi 200 euro l’anno su ogni automobilista, Federconsumatori Rimini lancia l’allarme su quella che definisce una nuova “stangata” per cittadini e imprese, tra accise e tensioni legate al conflitto in Medio Oriente. Alla pompa, segnala l’associazione citando i dati di Quotidiano Energia, la benzina in modalità self ha raggiunto in media 1,67 euro al litro, mentre il diesel è salito a 1,732 euro. “Tra le accise e i rialzi dovuti al nuovo devastante conflitto in Medio Oriente, i prezzi dei carburanti, specialmente del diesel, schizzano alle stelle”, afferma Federconsumatori Rimini, parlando di aumenti “inauditi, spropositati”.

Secondo l’Osservatorio Federconsumatori, tenendo conto del cambio e delle quotazioni petrolifere, i listini sarebbero “ben al di sopra della cifra a cui si dovrebbero attestare”: “Eclatante il caso del diesel, che a parità di accisa dovrebbe costare ben 9,8 centesimi in meno”. Il sovrapprezzo si tradurrebbe in un aggravio diretto di oltre 98 euro l’anno per chi guida un’auto a gasolio, a cui si sommano gli effetti indiretti sui beni di largo consumo, trasportati per oltre l’86% su gomma. L’associazione stima così un impatto complessivo medio di 196,64 euro annui per automobilista.

A pesare anche il balzo del gas naturale liquefatto, salito del 38,13%. “Da tempo chiediamo massima trasparenza e vigilanza”, conclude Federconsumatori Rimini, denunciando “intollerabili fenomeni speculativi” e annunciando un monitoraggio costante dei prezzi alla pompa.







