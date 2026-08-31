FIERA STORICA Con settembre torna l'appuntamento con la millenaria fiera di Pugliano La manifestazione si svolgerà per cinque lunedì: il 7, 14, 21 e 28 settembre e il 5 ottobre

Con settembre torna l'appuntamento con la millenaria fiera di Pugliano.

Con l'arrivo di settembre torna la Millenaria Fiera di Pugliano, uno degli appuntamenti tradizionali più caratteristici dell’Alta Valmarecchia. La manifestazione si svolgerà tutti i lunedì del mese, il 7, 14, 21 e 28 settembre, e proseguirà anche il 5 ottobre, primo lunedì del mese. La fiera si tiene a Pugliano, piccola località di circa 130 abitanti nel comune di Montecopiolo, in provincia di Rimini, a pochi chilometri da San Leo e non lontano dalla Repubblica di San Marino.

L’appuntamento ha origini antichissime e si sviluppa nei pressi della chiesa dedicata alla Madonna di Pugliano. In passato la fiera rappresentava soprattutto un importante momento di scambio di bestiame e prodotti agricoli prima dell’arrivo dell’inverno. La posizione geografica di Pugliano ha favorito nei secoli la partecipazione di commercianti provenienti da un’area molto ampia, dalla Romagna alle Marche, dalla vicina San Marino fino alla Toscana.

Ancora oggi il cuore della manifestazione resta il grande prato naturale che ospita bancarelle con merci di ogni genere. Tra gli elementi più caratteristici ci sono le tradizionali “capanne”, dove è possibile consumare pesce fritto accompagnato da un bicchiere di vino. Nell’area della fiera sono presenti anche diverse strutture dedicate ai prodotti tipici del territorio, con specialità provenienti dalle aziende agricole della zona. La manifestazione cambia volto nel tardo pomeriggio, quando Pugliano diventa punto di ritrovo per tanti giovani e visitatori provenienti da tutta l’Alta Valmarecchia e dai territori vicini. La festa prosegue poi fino a tarda sera, confermando il richiamo di un appuntamento che unisce tradizione, commercio, gastronomia e socialità.

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