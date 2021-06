RICERCA E SOLIDARIETÀ “Concerto per la Vita”: consegnato l'assegno di ricerca San Marino Rtv partner dell'evento

Conclusione questa sera per l'evento “Concerto per la Vita” giunto alla sua IX edizione. Serata conviviale a Covignano per consegnare l'assegno di ricerca a Gianluca Damaggio. Presenti la Prof.sa Senatrice a vita del Parlamento italiano Elena Cattaneo e la Dott. sa Colonna Direttrice del CNR di Napoli.

L'iniziativa si colloca all'interno delle iniziative messe in campo dal Rotary Club per la ricerca nel campo delle malattie neurodegenerative, in particolare la Corèa di Huntington. Quest’anno i fondi sono stati destinati al team della dott.ssa Vincenza Colonna, dell’Istituto di Genetica e Biofisica del CNR di Napoli.

