RIMINI Concessioni balneari a Rimini, 33 proposte per ridisegnare l'arenile La maggioranza delle manifestazioni di interesse arriva da operatori riminesi. Il Comune: “Macro, micro aggregazioni e bandi per le singole spiagge”

Concessioni balneari a Rimini, 33 proposte per ridisegnare l'arenile.

Sono 33 le manifestazioni di interesse presentate al Comune di Rimini nell'ambito della consultazione preliminare per la realizzazione delle macro-aggregazioni sulla spiaggia. L'avviso si è chiuso ieri, 18 settembre, alle 13 e ha carattere esclusivamente consultivo: le proposte serviranno all'amministrazione per definire i lotti e programmare le future procedure di affidamento delle concessioni demaniali, senza attribuire ai partecipanti diritti di prelazione o altri vantaggi.

La quasi totalità delle proposte arriva dal territorio: secondo quanto ricostruito dalla stampa locale, 31 delle 33 manifestazioni sono state presentate da operatori riminesi. Le macro-aggregazioni previste dal Piano dell'Arenile interessano, in via ordinaria, fronti contigui di almeno 250 metri. “Le proposte arrivate, che saranno ritenute in linea e coerenti con gli obiettivi di valorizzazione, sostenibilità, riqualificazione, innovazione, saranno esaminate e valutate dal punto di vista tecnico”, spiega Palazzo Garampi. Il Comune ribadisce che le future gare non riguarderanno soltanto i maxi lotti: “Prevedranno sia le macro aggregazioni, ma anche micro aggregazioni e bandi per le singole spiagge”.

L'amministrazione punta ora a utilizzare gli elementi raccolti per costruire le procedure di evidenza pubblica, mentre prosegue il percorso di revisione del Piano dell'Arenile. La variante assunta ad agosto punta tra l'altro a incentivare anche le micro-aggregazioni, formate da due o tre concessioni. Sul futuro della spiaggia il sindaco Jamil Sadegholvaad aveva indicato nei giorni scorsi la linea dell'amministrazione: “Potranno esserci alcune macro aggregazioni, là dove è utile che ci siano”, assicurando al tempo stesso che la caratteristica dello stabilimento riminese e della microaggregazione rappresenta “un valore non negoziabile”.

Per il primo cittadino, tuttavia, il modello attuale dovrà evolvere: “La spiaggia va innovata perché negli ultimi 20 anni poco o nulla è stato fatto sul fronte degli investimenti”. E sulla scelta finale del Comune aveva aggiunto: “Una cosa è certa: non farà spallucce lasciando tutto come prima”.

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