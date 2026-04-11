Concessioni balneari: attesa la pubblicazione del bando-tipo, tempi scaduti

Cresce la preoccupazione lungo la riviera romagnola, dove circa 1500 operatori da Comacchio a Cattolica restano in attesa di indicazioni chiare, mentre i tempi stringono. Doveva essere presentato entro oggi il bando-tipo nazionale per le concessioni balneari, ma per ora non ce n’è ancora traccia. Il documento, previsto dal decreto legge di marzo per uniformare le gare in tutta Italia, non è stato ancora portato in conferenza unificata, lasciando Comuni e imprese in una situazione di forte incertezza.

La legge stabilisce che le procedure dovranno partire entro il 31 marzo 2027 e concludersi in tre mesi, ma nel frattempo alcune amministrazioni si stanno muovendo autonomamente, pubblicando bandi con criteri diversi da zona a zona. Le anticipazioni sulla bozza del governo alimentano i timori: si parla del riconoscimento dell’esperienza degli operatori e della tutela delle microimprese, ma senza indennizzi per chi perderà la concessione, se non per investimenti recenti non ammortizzati. Una prospettiva legata anche ai vincoli europei sulla concorrenza che rende inevitabile il passaggio alle gare pubbliche.

Il rischio, secondo gli operatori, è quello di una transizione rapida e poco coordinata, mentre resta l’incognita sui tempi: i bandi potrebbero partire già entro l’autunno e non nel 2027, rendendo questa stagione forse l’ultima per molte attività. Tra le voci del settore, Mauro Vanni, presidente dei balneari di Confartigianato, che ricorda: “La nostra speranza è che vengano tutelati i nostri investimenti e le nostre famiglie. Oltre a tutelare la nostra esperienza e i nostri valori. È fondamentale che ci siano regole chiare e uguali per tutta l'Italia”.







