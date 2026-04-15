Concessioni balneari: c'è una data per l'attesa pubblicazione del bando-tipo

Un mese all'apertura ufficiale degli ombrelloni sulle spiagge dell'Emilia-Romagna, fissata per il 16 maggio, ma per qualcuno potrebbe essere una stagione balneare amara, ovvero l'ultima. La direttiva Bolkestein dell’Ue mira a liberalizzare il mercato dei servizi favorendo la concorrenza. In Italia ha avuto effetti soprattutto sulle concessioni pubbliche, come gli stabilimenti balneari, imponendo gare invece dei rinnovi automatici.

La legge italiana stabilisce allora che dal marzo 2027 dovranno partire i bandi e in tre mesi decretare le concessioni. Previsto un bando-tipo per uniformare le gare in tutta Italia, che finalmente – pare – verrà presentato, con una settimana di ritardo.

Dovrebbe vedere la luce il 17 aprile in una conferenza Stato-Regioni. L’annuncio arriva dal deputato della Lega Jacopo Morrone, che dopo un confronto con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini conferma l’imminente conclusione dell’iter. I ritardi - dice - sono dovuti a osservazioni delle associazioni e confronti con le Regioni. Restano ancora da definire alcuni punti chiave, tra cui eventuali indennizzi e linee guida per i Comuni, ma il governo assicura che il lavoro è ormai vicino alla fase finale.







