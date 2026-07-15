TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:01 Meteo, peggiorano le previsioni: scatta l'allerta arancione per temporali. Sul Titano attenzione al vento forte 10:02 Accordo di associazione, il COREPER dà il via libera. L'annuncio di Beccari accolto da un applauso 09:32 Accordo di Associazione, La Veu Lliure: via libera Ue definitivo entro giovedì
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Concessioni balneari, è scontro sul "bando-tipo" del Ministero

Se CNA Rimini intravede segnali positivi, gli operatori storici pretendono norme vincolanti per i Comuni per salvare il modello Riviera

15 lug 2026

Al centro dello scontro c'è lo schema di bando-tipo preparato dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti per riassegnare le concessioni balneari. Gli operatori storici temono uno "scontro tra confinanti" a causa di regole che rischiano di violare lo spirito della Direttiva europea Bolkestein, nata per garantire trasparenza e libertà d'accesso senza creare monopoli. Sotto accusa il canone demaniale riservato agli hotel confinanti con le spiagge e la possibilità di fare offerte al rialzo sull'affitto.  Due elementi che, secondo i bagnini, favoriscono solo chi ha più capitale. 

La CNA Rimini, invita invece a guardare ai segnali positivi emersi dal tavolo ministeriale. I balneari sono fermi: lo schema di Roma non può restare una linea tracciata sulla sabbia, ma deve diventare un vincolo giuridico per tutti i Comuni. L'unico modo per dare certezze e stabilità a un modello che definisce, da decenni, l'orizzonte economico della Riviera.

Nel video l'intervista a Mauro Vanni Presidente della Cooperativa Bagnini Rimini Sud



Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia