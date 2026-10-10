SPIAGGE Concessioni balneari, Federconsumatori Rimini: "No al rischio privatizzazione" Tra le priorità indicate, il contenimento dei prezzi di ombrelloni, lettini e cabine, con la possibilità di prevedere tariffe massime accessibili e agevolazioni per residenti, famiglie e persone a basso reddito

Concessioni balneari, Federconsumatori Rimini: "No al rischio privatizzazione".

Bandi pubblici trasparenti, tariffe accessibili e tutela delle spiagge libere. Sono le richieste di Federconsumatori Rimini sul futuro delle concessioni demaniali marittime, dopo la presentazione da parte del Governo delle linee guida per i nuovi bandi di assegnazione. L'associazione chiede di accelerare le procedure, nel rispetto delle direttive europee, e di mettere al centro i diritti dei cittadini. "L'introduzione dei bandi di gara può e deve essere un'opportunità per migliorare l'esperienza dell'utente finale", sottolinea Federconsumatori, ricordando che le spiagge costituiscono un bene pubblico.

Tra le priorità indicate, il contenimento dei prezzi di ombrelloni, lettini e cabine, con la possibilità di prevedere tariffe massime accessibili e agevolazioni per residenti, famiglie e persone a basso reddito. L'associazione richiama inoltre il diritto al libero accesso alla battigia, chiedendo varchi pubblici ben visibili e il rispetto del transito gratuito fino al mare. Particolare attenzione viene riservata all'accessibilità per le persone con disabilità e alla sostenibilità ambientale.

I nuovi bandi, secondo Federconsumatori, dovrebbero premiare gli investimenti in strutture senza barriere architettoniche, materiali rimovibili, raccolta differenziata e riduzione della plastica monouso. Richiamata anche la necessità di tutelare i lavoratori e contrastare l'evasione fiscale. P

reoccupazione viene espressa per il rischio di concentrazione delle concessioni nelle mani di pochi operatori. Le possibili maxi aggregazioni, insieme agli interventi previsti dal nuovo piano spiaggia di Rimini, potrebbero trasformare progressivamente le concessioni in forme di privatizzazione di fatto. Fondamentale, per l'associazione, mantenere un equilibrio tra stabilimenti balneari e spiagge libere, garantendo ai cittadini la possibilità di scegliere tra servizi a pagamento e fruizione gratuita del litorale.

"Se i bandi verranno scritti ponendo al centro l'utente e non solo il profitto economico, i vantaggi per il consumatore saranno evidenti", conclude Federconsumatori Rimini, auspicando il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori nella definizione dei criteri di gara.

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