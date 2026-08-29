Concessioni Balneari, LegaCoop/FederCoop Romagna in pressing sul Governo per il “bando tipo”

Concessioni balneari scadute a fine 2023; termine ultimo per completare le gare fissato al 30 settembre 2027. Ma ancora manca all'appello il così detto “Bando Tipo”, a fare da collante fra Stato e Comuni. Un documento che dovrebbe fissare regole uniformi per tutte le amministrazioni costiere, oltre 600, ed evitare che ognuna proceda in ordine sparso. E' la denuncia di LegaCoop e FederCoop Romagna che ricordano l'iter politico: il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ne aveva annunciato l'adozione già a febbraio scorso, in risposta a un'interrogazione parlamentare, promettendo "entro fine marzo". A luglio la nuova data: "entro fine mese". Nessuna delle due scadenze è stata rispettata e il testo resta fermo al passaggio in Conferenza Unificata. Intanto, secondo le stime dell'Associazione, circa il 10% dei Comuni costieri ha già avviato le procedure di gara in autonomia, senza attendere le linee guida nazionali.

Diversa la situazione in Emilia-Romagna, dove Regione, Comuni costieri, associazioni dei balneari e cooperative hanno lavorato in un confronto comune, arrivando a definire priorità condivise: dal riconoscimento dei servizi collettivi di salvataggio, al ruolo delle cooperative come struttura portante del modello turistico regionale. Ma per Legacoop Romagna questo lavoro di squadra, da solo, non basta più. Senza una sintesi, una cornice di regole a livello nazionale, c'è il rischio di una ulteriore frammentazione, Comune per Comune. Da qui, il nuovo appello al Governo, in particolare, al Ministro Salvini, quale responsabile del tavolo nazionale di confronto: dare al più presto le risposte che imprese e amministrazioni locali attendono da mesi.







