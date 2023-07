DIRETTIVA BOLKESTEIN Concessioni balneari, nuova riunione. Bagnini Rimini: "Ottimisti, il governo sta lavorando bene"

L'obiettivo del governo è evitare l'applicazione della direttiva Bolkestein. Per farlo, occorre dimostrare che in Italia di spiagge ce ne sono in abbondanza: così anziché riassegnare gli stabilimenti balneari già esistenti, se ne potranno creare di nuovi. La direttiva europea sulla libera concorrenza che vorrebbe le spiagge all'asta scade alla fine del 2023, ma l’esecutivo ha già firmato un decreto che dà la possibilità di rinviare tutto a dicembre 2024. Allo studio la mappatura delle spiagge, dopo una riunione del tavolo tecnico al Ministero delle Infrastrutture, nel quale sono stati presentati i dati grezzi sulla quantità di demanio pubblico disponibile: non ci sarebbe “scarsità”, perché su 460 milioni di metri quadri di litorale, meno di 80 milioni sarebbero occupati. Ma ancora non si è deciso se includere laghi, fiumi e tratti marittimi riservati alle attività militari: la percentuale potrebbe decisamente cambiare. "Cambierebbe notevolmente la prospettiva di riassegnazione delle nostre concessioni - Mauro Vanni, Presidente della Cooperativa Bagnini di Rimini -. Gli uffici tecnici dei vari Ministeri hanno dimostrato serietà nell'analizzare i dati, quindi siamo sicuri che arriveremo a un risultato certo e non confutabile dall'Europa". Da parte delle associazioni di categoria soddisfazione e ottimismo. Il 20 luglio si replica, con un nuovo incontro che dovrebbe fornire i dati definitivi. "Siamo ottimisti - conclude Vanni - perché il governo sta mettendo tutta la sua buona volontà. Ma dobbiamo aspettare i dati reali perché è inutile illudersi su situazioni che ancora non sono definitive".

Nel video l'intervista a Mauro Vanni, Presidente della Cooperativa Bagnini di Rimini

