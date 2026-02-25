Concessioni balneari, Salvini annuncia un bando-tipo entro marzo

Non si abbassano i toni sulla magistratura, il capo della Procura di Napoli Gratteri parla degli organici degli uffici giudiziari, e ritiene che per migliorare l'amministrazione della giustizia bisognerebbe prima coprire tutti i buchi, poi rivedere la geografia giudiziaria. Secondo il ministro della Giustizia Nordio, Gratteri è smentito dai numeri, perché dalla fine dell'anno “avremo 10.850 magistrati che contribuiranno ad accelerare la definizione dei processi”.

Anche sul paventato scudo penale per le forze dell'ordine arriva la puntualizzazione del capogruppo di Forza Italia in Senato, Gasparri.

A Montecitorio presidio dei giornalisti de La Stampa, storico quotidiano di Torino, preoccupati per la vendita, o per meglio dire svendita, del giornale da parte di Gedi.

Alla Camera infine, il ministro Salvini ha rivelato che, in vista dei nuovi affidamenti delle concessioni balneari chiesti dalla Ue, il governo sta lavorando ad un bando tipo, da adottare entro fine marzo. Prevede la suddivisione in lotti delle concessioni e la partecipazione delle microimprese, perché le spiagge non finiscano in mano ai grandi gruppi e agli stranieri.

Nel video le interviste a Maurizio Gasparri, presidente senatori Forza Italia, Francesca Schianchi, giornalista La Stampa, Riccardo Magi, segretario Più Europa







