Concessioni demaniali marittime: a Rimini i balneari fanno squadra per affrontare le aste

Nel servizio l'intervista a Mauro Vanni, presidente della Cooperativa Bagnini Rimini Sud.

Uniti per diventare più forti e competitivi e difendere le proprie concessioni in vista dei nuovi bandi. In attesa che prendano forma le gare pubbliche per il demanio marittimo previste dalla direttiva europea Bolkestein, i balneari riminesi puntano su una strategia nuova: fare squadra e aggregarsi, mettendo insieme forze economiche e progettuali per far fronte ai consistenti investimenti che saranno necessari per mantenere la gestione degli stabilimenti. L’obiettivo è creare un’offerta integrata e moderna per gli utenti, con servizi innovativi e infrastrutture all’avanguardia.

“Siamo convinti che, stando uniti come categoria, potremo dare in futuro una qualità e una quantità di servizi superiore addirittura a quella che abbiamo garantito finora”, dichiara Mauro Vanni, presidente della Cooperativa Bagnini Rimini Sud. Mettere insieme l’esperienza maturata in tanti anni di lavoro, ma con uno sguardo proiettato al futuro: questa la ricetta dei gestori riminesi. “Dalle piscine ai bar, fino ai ristoranti con terrazze panoramiche e tanti altri servizi. - spiega Vanni - Chiringuiti, una spiaggia aperta giorno e notte, ma anche una spiaggia capace di fare incoming e outgoing, per accompagnare i turisti alla scoperta del nostro entroterra”.

Le procedure di gara sono attese entro la fine dell’anno lungo tutta la costa romagnola. L’incertezza resta elevata, ma tra i balneari il sentimento prevalente è l’ottimismo. “I nostri tecnici – avvocati, commercialisti, architetti – che ci stanno assistendo, ci garantiscono una preparazione tale per cui sarà difficile contrastare i gestori che fino ad oggi hanno dimostrato di meritare questo lavoro. I grandi gruppi non ci preoccupano: possono anche avere capacità di investimento, ma spesso manca loro quell’esperienza nella gestione e nell’accoglienza che è tipica delle famiglie romagnole e dei balneari che hanno reso famoso questo settore nel mondo”, conclude Mauro Vanni.











