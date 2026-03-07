Concita De Gregorio: "La nostra società sta tornando indietro agli anni 50"

Concita De Gregorio

A Caserta per il festival “La città delle donne” grande successo delle scrittrici presenti. Incontri da tutto esaurito per Chiara Francini, impegnata in un dialogo esilarante con Paola Picilli, per parlare del suo libro, “Le querce non fanno limoni”. Un altro luogo simbolico del Festival è il Belvedere di San Leucio, non solo per la bellezza del luogo, ma anche perché vi nacque il Codice Leuciano che, oltre due secoli fa, sancì la parità giuridica tra uomini e donne. “Ora invece sembra di stare tornando indietro”, ha detto Donatella Cagnazzo, Project Manager di Fondazione Orizzonti; concetto ripreso anche da Concita De Gregorio, in un altro seguitissimo incontro, che ha presentato il suo libro “Di madre in figlia”.

Nel video le interviste a Chiara Francini, scrittrice e attrice; Concita De Gregorio, giornalista e scrittrice







