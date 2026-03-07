TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:41 Rugby, Impresa Italia, Inghilterra ko per la prima volta 19:21 San Giovanni, altra vittoria: 2-1 al Murata con brivido finale 19:19 Psd, un video con le donne del partito per riflettere sulla conquista di diritti e tutele 17:49 Cesenatico, gli studenti sammarinesi si confrontano con ragazzi di tutto il mondo sulla robotica 17:28 Il romanzo del Mefistofele moderno 16:51 Concita De Gregorio: "La nostra società sta tornando indietro agli anni 50" 16:49 Medio oriente: arrivati in Repubblica i sammarinesi bloccati nel golfo 15:56 Covignano: ciclista perde la vita in un incidente 15:04 San Marino Song Contest: trionfano Senhit e Boy George. Roberto Sergio: "Un'edizione straordinaria" 13:30 Trump: "Oggi l'Iran sarà colpito molto duramente"
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Concita De Gregorio: "La nostra società sta tornando indietro agli anni 50"

A Caserta grande successo per gli incontri della giornalista e dell'attrice e scrittrice Chiara Francini

di Francesca Biliotti
7 mar 2026
Concita De Gregorio
Concita De Gregorio

A Caserta per il festival “La città delle donne” grande successo delle scrittrici presenti. Incontri da tutto esaurito per Chiara Francini, impegnata in un dialogo esilarante con Paola Picilli, per parlare del suo libro, “Le querce non fanno limoni”. Un altro luogo simbolico del Festival è il Belvedere di San Leucio, non solo per la bellezza del luogo, ma anche perché vi nacque il Codice Leuciano che, oltre due secoli fa, sancì la parità giuridica tra uomini e donne. “Ora invece sembra di stare tornando indietro”, ha detto Donatella Cagnazzo, Project Manager di Fondazione Orizzonti; concetto ripreso anche da Concita De Gregorio, in un altro seguitissimo incontro, che ha presentato il suo libro “Di madre in figlia”

Nel video le interviste a Chiara Francini, scrittrice e attrice; Concita De Gregorio, giornalista e scrittrice




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia