Conclave: chiuse le porte con l’Extra Omnes, attesa per la fumata bianca

La funzione ha richiamato oltre cinquemila fedeli nella basilica di San Pietro e migliaia in piazza, molti dei quali sono rimasti in attesa della prima fumata prevista in serata. Durante l'omelia, Re ha sottolineato l'importanza di eleggere un Pontefice capace di guidare la Chiesa nel complesso momento storico attuale, ricordando che tra i compiti principali del nuovo Papa ci saranno l’unità ecclesiale, la promozione della comunione e il dialogo con il mondo.