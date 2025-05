SANTA SEDE Conclave, la prima fumata è nera

Conclave, la prima fumata è nera.

Prima fumata nera al Conclave nella Cappella Sistina in Vaticano, dove i cardinali sono riuniti da oggi pomeriggio per eleggere il nuovo Papa. Non c'è, quindi, ancora una intesa per il nuovo Pontefice.

Una nuova fumata è prevista nella giornata di giovedì, quando le votazioni inizieranno ad essere quattro. Due alla mattina e due nel pomeriggio.



