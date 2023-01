Conclusi gli Interventi sul Ponte Verucchio, Petitti: "1 milione e 100mila euro per la difesa del suolo"

Si sono conclusi i lavori per la costruzione delle due briglie, volte a mettere in sicurezza il fiume Marecchia e la Santarcangiolese a Ponte Verucchio: un intervento che ha visto mettere in campo dalla Regione Emilia-Romagna un milione e 100mila euro. “Interventi di questo tipo - commenta Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna - confermano l’impegno regionale per la difesa del suolo”, evidenziandone l'importanza per il territorio riminese e la conclusione nei tempi indicati”.