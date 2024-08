TRENI Conclusi i lavori per il rinnovo dei binari sul tratto Bologna-Ravenna

Conclusi i lavori per il rinnovo dei binari sul tratto Bologna-Ravenna.

Si sono conclusi i lavori di Rete Ferroviaria Italiana, avviati lo scorso 12 maggio, per il rinnovo dei binari fra le stazioni di Castel Bolognese e Russi, sulla linea Bologna-Ravenna. Da oggi, spiega la società del gruppo Fs, i treni Regionali fra Bologna e Ravenna-Rimini, che erano stati istradati via Faenza, ripercorrono l'itinerario via Solarolo-Lugo-Bagnacavallo.



L'obiettivo dell'intervento - che ha visto un investimento di Rete Ferroviaria Italiana di circa 23 milioni - è stato quello di aumentare l'affidabilità della linea, compreso il tratto pesantemente danneggiato dalle alluvioni dello scorso anno.



Nel dettaglio sono stati posati complessivamente 50 chilometri di nuove rotaie - pari a 25 chilometri di doppio binario - sostituite oltre 41.500 traverse in cemento armato e risanati quasi 20 mila metri cubi di pietrisco.

