Concorso “Amore Malamore”, consegna del volume con la Ministra Eugenia Roccella

Nel video, le interviste alla senatrice e vicesindaco di Coriano, Domenica Spinelli; al Sindaco di Coriano Gianluca Ugolini e al Ministro per la Famiglia Eugenia Roccella

Il concorso letterario “Amore Malamore – Premio Arte PAC” in un libro - 40 racconti, 17 disegni, 6 installazioni prodotte dagli studenti delle classi seconde e terze medie – consegnato proprio ai ragazzi. Una cerimonia che segna un legame particolare tra istituzioni, territorio e scuola, con al centro il tema delle relazioni affettive a partire dalle giovani generazioni. Evento di valore per l'Associazione Arte PAC – presente Monica Vandi, organizzatrice del Concorso e moglie di Pier Antonio Costantini, ideatore del progetto, che ha ricevuto il Patrocinio non solo del Comune di Coriano, ma anche del Senato della Repubblica.

“È un epilogo veramente straordinario – dice la senatrice e vice sindaco di Coriano, Domenica Spinelli - su un sogno che ha unito tutti, la scuola, la famiglia, le istituzioni. I protagonisti sono i ragazzi che ci danno spunto per continuare anche a fare quello che facciamo, sia in Comune di Coriano come anche in Senato: scrivere le leggi che possono migliorare la situazione reale. E quindi da Coriano ribadiamo il nostro impegno per dire sì alla cultura del rispetto”.

“Abbiamo sposato in pieno questo progetto – dice il Sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini - perché ci crediamo e coltivare questa cultura nelle scuole è secondo noi il punto di partenza fondamentale sul quale dobbiamo lavorare: sulla cultura del rispetto, sulla cultura dell'educazione.

Sala piena, la Ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella mantiene la promessa di venire a Coriano per incontrare i ragazzi e valorizzare una iniziativa, che parla di “ascolto e relazione, cuore di ogni percorso educativo” - dice, invocando un patto tra istituzioni, docenti, famiglie e ragazzi. “Io credo che solo attraverso questa alleanza educativa riusciamo a ripristinare una relazione sana con i giovani di questa generazione – rileva Roccella - Lo dobbiamo fare partendo dall'ascolto, anche dal suscitare la creatività dei ragazzi; ma anche - e anche qui la vostra iniziativa è stata molto ben indirizzata - chiarendo esattamente cos'è bene e cos'è male, cos'è giusto e cos'è sbagliato”.

Nel video, le interviste alla senatrice e vicesindaco di Coriano, Domenica Spinelli; al Sindaco di Coriano Gianluca Ugolini e al Ministro per la Famiglia Eugenia Roccella







