I COMMENTI Condanna unanime della Stampa Estera sulla crisi di governo: "Inutile e senza senso" I giornalisti stranieri ritengono sia il momento meno adatto per innescare una situazione del genere

Sulla crisi di governo in atto abbiamo sentito il parere dei giornalisti stranieri alla Stampa Estera. È unanime la condanna dei corrispondenti esteri su quanto sta accadendo nella politica italiana. Non riescono a trovare un solo motivo per giustificare questo vicolo cieco.

Nel video le interviste a Gustav Hofer, Arte (Francia); Elena Postelnicu, Radio Romania; Victor Sokolowicz, Clarin (Argentina); Patricia Mayorga, El Mercurio (Cile)



