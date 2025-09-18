Condannata docente riminese per assenteismo con falsi certificati medici: coinvolti anche due medici

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, ha condannato con rito abbreviato una docente di scuola superiore e i due medici che la assistevano a 2 anni e 8 mesi di reclusione ciascuno, oltre a una multa di 1.200 euro e al pagamento delle spese processuali. Secondo la stampa locale, dall’indagine della Guardia di Finanza, coordinata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, sarebbe emerso che la professoressa, 33 anni, originaria di Reggio Calabria e supplente in tre istituti riminesi, tra il 2019 e il 2022 avrebbe presentato oltre 30 certificati medici per giustificare lunghe assenze dal lavoro.

Nei documenti, redatti da due medici compiacenti – un 68enne e un 61enne residenti in provincia di Reggio Calabria – venivano riportate patologie gravi, oltre a disturbi minori quali lombalgie, ascessi dentali o distorsioni alla caviglia.

Le verifiche disposte dalla Procura avrebbero però smentito la reale gravità delle condizioni di salute della donna. Nel maggio 2024 il gup aveva anche ordinato ulteriori accertamenti medici, i cui esiti avrebbero confermato la natura fraudolenta dei certificati. Oltre alla condanna, per la docente è stata disposta la confisca di 46.997 euro, somma corrispondente al profitto indebitamente percepito durante i periodi di assenza.







